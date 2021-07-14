В канареечном платье с вырезами на животе: певица Лорд попала под прицел папарацци

Исполнительница участвовала в съемках популярного шоу.
Певица Лорд редко где-то появляется, если это, конечно, не красная дорожка. Но вот на прогулках в городе или на вечеринках звезду заметить можно очень редко.
Однако вчера певица стала гостью американского ночного ток-шоу на канале CBS "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", и, когда она выходила из здания после съемки, ее и подловили папарацци. 24-летняя девушка была одета в босоножки на небольшом каблуке и мини-платье канареечного цвета, на котором спереди были интересные вырезы. Завершили образ Лорд золотые украшения на шее и руках.
Девушка была в приподнятом настроении и радостно улыбнулась и помахала фанатам, которые ее ожидали возле студии. Сопровождала ее группа мужчин, которые, судя по всему, ее охрана.
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