В Каннах состоялся показ картины "Видение бабочки" украинского режиссера Максима Наконечного

Украинцы не только представили свою картину, но и смогли высказать в Каннах свою позицию. Режиссер фильма рассказал о своих эмоциях в комментарии ТСН.

Перед показом команда фильма развернула плакат с надписью "Россияне убивают украинцев. Считаете ли вы оскорбительным и тревожным говорить об этом геноциде?" Также в руках они держали плакаты с надписью "Чувственный контент". Во время акции украинцев включили сирены воздушной тревоги.

"Мы этим очень довольны, что нам дали возможность высказаться именно так, как мы хотели и собирались", – сказал Максим в комментарии ТСН. "Какие эмоции после просмотра? Это закончилось! Имеется в виду, что, когда видишь результат работы на большом экране, это все-таки что-то да значит. Наконец-то этот многолетний процесс все, можно отпускать дальше в плавание. Ну и я надеюсь, что это хоть как-то поможет и приблизит нашу победу. Действительно, другое сейчас нужно, когда кричат пушки и музы молчат, но надеюсь, что не молчат, а говорят каждому прямо на ушко", — добавил режиссер.

Максим Наконечный

"До войны это была мечта. Сейчас это чувствуется как еще один этап в нашей борьбе. Очень уместно рассказать о войне, о том, что проходили, в частности, украинские военные и не военные все эти 8 лет. Потому что кажется, что международное сообщество обратило внимание только сейчас на все то, что происходило у нас 8 лет. И для их более широкого понимания нам нужно рассказывать человеческие истории, чтобы люди, даже не причастные к этому, почувствовали, через что проходит сейчас каждый украинец и украинка", — рассказал режиссер корреспондентке ТСН. Попасть на Каннский кинофестиваль была его мечта.

Показ картины "Видение бабочки"

Также во время разговора Максим вспомнил, как пережил первый день войны и что больше всего в тот момент переживал за свою картину.

"Уже 24.02 скрывался в метро "Лукьяновская", позвонил нашему постпродакшен-координатору и спросил: Тарас, мы все отправили шведам? Он сказал "да-да-да". И тогда я подумал, пусть происходит что угодно — фильм точно будет".

Показ картины "Видение бабочки"

"Мой фильм о возвращении с войны, о травме войны, пленении воли к жизни и о спасении! Мне идея этого фильма пришла, когда я монтировал фильм "Невидимый батальон". Это история о 6 женщинах-ветеранах. Я был настолько поражен, что придумал вот эту выдуманную историю, но вдохновленную тоже реальностью. И так случилось, что одна из героинь этого фильма - Паевская "Тайра" - сейчас в плену россиян. Я своей задачей вижу распространение информации о "Тайре" и призывах о ее немедленном освобождении!" — говорит режиссер. Именно поэтому на фотоколл он пришел в футболке с призывом ее освободить.

В Каннах состоялась премьера украинского фильма "Видение бабочки"

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