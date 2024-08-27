В канотье и стильном костюме: Сигурни Уивер прибыла в Венецию на кинофестиваль

Совсем скоро актриса выйдет на красную дорожку этого знаменитого мероприятия.
74-летняя Сигурни Уивер попала под прицел фотографов в Италии. Актриса прибыла в Венецию, ведь в этом красивом городе стоящем на воде 28 августа стартует ежегодный Венецианский кинофестиваль. В этом году он станет 81-м.
Сигурни сфотографировали на пирсе, куда она прибыла в водном такси. Актриса была рада вниманию и махала поклонникам и фотографам рукой. Одета она была в черно-белый наряд от Модного дома Chanel, который включал черную рубашку и белые широкие брюки. Также она надела удлиненный жакет с ребристой ткани и белые кроссовки.
На плече у актрисы была сумка на цепочке-ремешке классического для бренда стиля, в руке она держала солнцезащитные очки, а на голову надела соломенную шляпу канотье с черной широкой лентой.
На этом мероприятии она не редкий гость, однако в последний раз посещала его в 2022 году. Тогда звезда "Аватара" вышла на красную дорожку в красном комбинезоне от итальянского бренда Valentino. Однако в этом году Уивер получит важную награду - "Золотого льва" - за вклад в кинематограф.
Читайте также:
- Скромно, но стильно: звезда "Чужого" Сигурни Уивер под прицелом папарацци в Нью-Йорке
- В рубашке и золотой юбке: Сигурни Уивер в стильном ансамбле на премьере "Аватара"
- В шляпе и клетчатой рубашке: Сигурни Уивер и ее дочь заметили на прогулке в Калифорнии