В канотье и стильном костюме: Сигурни Уивер прибыла в Венецию на кинофестиваль

74-летняя Сигурни Уивер попала под прицел фотографов в Италии. Актриса прибыла в Венецию, ведь в этом красивом городе стоящем на воде 28 августа стартует ежегодный Венецианский кинофестиваль. В этом году он станет 81-м.

Сигурни сфотографировали на пирсе, куда она прибыла в водном такси. Актриса была рада вниманию и махала поклонникам и фотографам рукой. Одета она была в черно-белый наряд от Модного дома Chanel, который включал черную рубашку и белые широкие брюки. Также она надела удлиненный жакет с ребристой ткани и белые кроссовки.

На плече у актрисы была сумка на цепочке-ремешке классического для бренда стиля, в руке она держала солнцезащитные очки, а на голову надела соломенную шляпу канотье с черной широкой лентой.

Сигурни Уивер / Фото: Getty Images

На этом мероприятии она не редкий гость, однако в последний раз посещала его в 2022 году. Тогда звезда "Аватара" вышла на красную дорожку в красном комбинезоне от итальянского бренда Valentino. Однако в этом году Уивер получит важную награду - "Золотого льва" - за вклад в кинематограф.

Читайте также: