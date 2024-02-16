В капюшоне и с декольте: Флоренс Пью на презентации "Дюны" в Лондоне в блестящем шоколадном наряде

В этот раз актриса отказалась от прозрачных тюлевых нарядов, в которых ранее часто появлялась, отдав предпочтение очень элегантной и женственной модели.

В четверг, 15 января, в Лондоне состоялась премьера фильма режиссера Дени Вильнева "Дюна: Часть вторая", собрав на красной дорожке весь актерский состав.

Флоренс Пью, которая в картине исполняет роль принцессы Ирулан, появилась перед камерами в длинном платье со шлейфом от бренда Valentino, созданном Пьерпаоло Пиччоли.

У платья было глубокое декольте с драпировкой, капюшон и открытая спина. Ткань наряда полностью расшита пайетками, из-за чего красиво сияла в свете софитов, а внутренняя часть капюшона выполнена из нежного шелка.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Дополнила образ Флоренс роскошными золотыми и бриллиантовыми украшениями от брендов De Beers и Maria Tash - это были кольца, серьги и парные браслеты-манжеты.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Волосы девушке уложили в элегантную волну, на лице сделали вечерний макияж в нежных оттенках и выразительными бровями, идеально зачесанными вверх.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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