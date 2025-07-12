В капюшоне и с драпировками: Ванесса Кирби на фотоколле к фильму "Фантастическая четверка"

Ванесса Кирби / © Associated Press

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Актриса Ванесса Кирби посетила фотосессию к фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги» в Лондоне. Мероприятие прошло на крыше и звезда в эффектном платье позировала на фоне города.

Ее наряд был от польского бренда Magda Butrym. Это было темно-синее обтягивающее платье миди без рукавов с капюшоном и драпировкой, которые придавали ему дополнительный объем и повседневную элегантность. Но поскольку Ванесса беременна сейчас, то драпировки в ее случаи на талии не были видны из-за уже довольно большого живота. Свой образ она дополнила черными босоножками, солнцезащитными очками и украшениями от Cartier.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Также это мероприятие посетила актриса Джулия Гарнер, которя позировала для фото вместе с Ванессой. На голубую дорожку она вышла в нежном платье от Erdem, которое было выполнено в бельевом стиле, но полностью расшито пайетками. Образ актрисы был в серебристых тонах — это отсылка к ее роли в будущем фильме, поскольку она сыграет Серебряного Серфера.

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Джулия Гарнер и Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press