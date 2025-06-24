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В карамельно-бежевом пальто и туфлях Louis Vuitton: Брижиит Макрон встретилась с членами королевской семьи Норвегии
Супруги Макронов с рабочим визитом посетили Норвегию.
Брижит Макрон вместе со своим мужем-президентом Франции Эммануэлем Макроном с официальным двухдневным визитом приехала в Норвегию. В рамках поездки первая леди встретилась с королевой Норвегии Соней и кронпринцессой Мэтте-Марит.
Вместе они посетили галерею в конюшне королевы Сони – это музей, художественная галерея и концертный зал, расположенные в бывших конюшнях Королевского дворца в Осло.
Брижит появилась там в стильном образе. На ней было элегантное пальто карамельно-бежевого цвета с черными пуговицами и платье в тон. Аутфит жена президента дополнила черным клатчем и черными остроносыми туфлями с коричневыми вставками с монограммой бренда Louis Vuitton.
Свой лук госпожа Макрон завершила объемным париком, макияжем смоки-айс и кольцами с бриллиантами.
К слову, прошел 41 год с момента последнего официального визита главы французского государства в Норвегию.