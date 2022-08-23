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В карамельном платье: 155-килограммовая Тесс Холлидей похвасталась пышным декольте

В карамельном платье: 155-килограммовая Тесс Холлидей похвасталась пышным декольте

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В карамельном платье: 155-килограммовая Тесс Холлидей похвасталась пышным декольте

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

37-летняя модель plus-size сделала селфи и показала свое декольте.

Тесс Холлидей опубликовала в Instagram селфи, на котором она предстала в карамельном платье и с откровенным декольте. Она похвасталась своим пышным бюстом.

Тесс Холлидей / © Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Образ модель дополнила волнистой прической, макияжем с черными стрелками и золотыми серьгами-кольцами.

Тесс показала еще одно фото, на котором она позирует уже без макияжа и с высоким пучком на голове. На ней – черный бюстгальтер и черный низ.

Тесс Холлидей / © Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

В прошлый раз Холлидей предстала перед камерой в голубом прозрачном халате с перьями, под которое она надела нюдовое белье.

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