В карамельном жакете и платье с гороховым принтом: Наталья Могилевская посетила резиденцию президента

Наталья Могилевская посетила церемонию награждения участников акции "Дети-спасатели – герои войны". Мероприятие прошло в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Фото: Сайт президента Украины

Во время церемонии артистка поблагодарила всех маленьких украинцев за их мужество. Она вручила подарок одному из мальчиков-героев Глебу, спасшему жизнь другому ребенку.

Наталья Могилевская / Фото: Сайт президента Украины

В Instagram Наталья опубликовала фотографии с сероприятия. Она также поделилась впечатлениями от историй маленьких героев.

"Наши дети – Герои! Наши военные, наш Президент – Герои! А Дева Мария – обычная Женщина из Украины!"

Сегодня в зале Героев мы чествовали самых молодых Героев Украины. Детей, совершивших очень взрослые поступки.

Глеб, которого я поздравляла, находился на детской площадке при массированном обстреле кассетными бомбами. Получил ранение в сердце и, закрыв собой 9-летнего парня, спас ему жизнь.

Или мальчик, который каждый день, несмотря на постоянные обстрелы и страх, носил воду людям 4 км в течение месяца. Благодаря этому он спас их, и они выжили.

А Иринка из Ровно собственноручно производит веночки и продает их. Собрав 7 тысяч евро, она смогла купить военным автомобиль и 2 тепловизора, для части, где служил ее отец и дядя, которые, к сожалению, погибли.

Я горжусь тобой, моя Украина! Не устаю удивляться твоей стойкости и человечности. Мы победим!" – написала артистка.

Для мероприятия Могилевская выбрала стильный образ. На ней было голубое платье миди в белый гороховый принт, жакет карамельного оттенка с золотыми пуговицами и карамельные туфли на шпильках.

Наталья Могилевская / Фото: Сайт президента Украины

Наталья распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской

Напомним, в мероприятии также приняли участие президентские супруги Владимир и Елена Зеленские и звезды: Надя Дорофеева, Злата Огневич, Позитив, Артем Пивоваров, Алексеев и другие.

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