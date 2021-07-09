В карамельных брюках и очках Valentino: Джессика Честейн на улицах Канн

44-летняя актриса продемонстрировала перед фотографами стильный аутфит.
Джессика Честейн сейчас находится на Лазурном побережье, где проходит 74-й Каннский кинофестиваль. Папарацци ее запечатлели возле отеля Martinez в Каннах.
Выглядела актриса стильно. На ней был черный жакет, рукава которого она завернула, топ и брюки клеш карамельного цвета. Наряд звезда сочетала с лакированными черными туфлями.
В руке Джессика держала черную сумку Versace, а на ее лице были стильные очки от Valentino. Волосы она собрала в пучок. Бордовый маникюр завершил аутфит Честейн.
А на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля Джессика блистала в элегантном черном платье макси, без бретелек и с пышной юбкой с волнистыми черными линиями из бархата.
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