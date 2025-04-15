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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
308
Время на прочтение
1 мин

В кардигане и мини-юбке от Chanel: Блейк Лайвли появилась на премьере фильма в Лондоне

Актриса и ее коллеги по фильму позировали фотографам.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли, которая оскандалилась на весь мир из-за ссоры с коллегой по фильму «Оставь, если любишь», появилась на премьере в Лондоне. Звезда приехала в Великобританию, чтобы презентовать фильм «Еще одна простая просьба», который стал продолжением комедийного криминального триллера «Простая просьба».

На фотосессии к фильму Блейк появилась с ног до головы облачена в вещи от Chanel. На актрисе был трикотажный кардиган с пуговицами и кожаная юбка. Также она дополнила образ капроновыми колготками, высокими сапогами на каблуках и небольшой сумкой на длинной цепочке — Chanel Camera Bag.

/ © Associated Press

© Associated Press

К своему образу она добавила много украшений, сделала макияж и объемную прическу с бантом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Перед камерами позировала и актриса Анна Кендрик, поскольку она тоже сыграла в этой картине. Она надела красный костюм с жилетом и юбкой, а также золотые туфли от Christian Louboutin.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, что ранее 37-летняя звезда вместе с коллегами по фильму «Еще одна простая просьба» позировала для портретного фото. Блейк появилась перед камерами в гламурном костюме с пайетками и жемчугом от бренда Yara Shoemaker из коллекции осень-зима 2023.

/ © Getty Images

© Getty Images

Премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 7 марта 2025 года, а его выход на Amazon Prime Video запланирован на 1 мая.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
308
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