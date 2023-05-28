В кардигане и широких джинсах: Джей Ло в неожиданном луке запечатлели на прогулке

53-летняя Дженнифер Лопес попала под прицел уличных фотографов во время прогулки в Западном Голливуде.

Дженнифер была в коричневом кардигане с поясом на талии и широких синих джинсах. А обута была в белые кроссовки. Волосы Лопес собрала в высокий хвост, надела большие очки со светлыми линзами и серьги-полукольца в уши.

Дженнифер Лопес неспешно прогуливалась по улице и видела, что ее фотографируют. Давно певица не попадала в объективы репортеров.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В прошлый раз знаменитость запечатлели по пути с ее 15-летней дочерью Эммой на шопинг. В тот день Лопес надела широкие стильные джинсы и укороченный свитер крупной вязки.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой / Фото: Getty Images

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