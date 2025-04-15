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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

В кардигане на голое тело и в мини-шортах: беременная Оливия Калпо позировала в лесу

Известная американская модель находится в ожидании своего первенца и показывает свои «беременные» луки в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Оливия Калпо

Оливия Калпо

32-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас беременна своим первым ребенком, отцом которого является игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри — за него модель вышла замуж летом 2024 года.

В своем Instagram девушка делится своими «беременными» луками и результатами фотосессий. Так, на новом фото она позировала в лесу. Оливия была в светлом кардигане, надетом на голое тело, мини-шортах и высоких резиновых сапогах. Модель облокотилась на дерево и загадочно смотрела вверх.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Судя по соцсетям Калпо, беременность проходит отлично и она ведет активный образ жизни. Недавно она даже участвовала в рекламной фотосессии в компании своих сестер — старшей Авроры и младшей Софии. Девушки позировали для бренда купальников и пляжной одежды. Сама Оливия предстала на фото в бикини.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с сестрами / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с сестрами / © Instagram Оливии Калпо

Ранее, напомним, другая известная модель — Карли Клосс — в обтягивающем платье и на каблуках вышла в свет.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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