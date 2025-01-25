В картузе и стильном пальто: Роберт Паттинсон посетил Неделю моды в Париже

Новоиспеченный отец - британский актер Роберт Паттинсон - прибыл в Париж, чтобы посетить Неделю моды. Он появился среди гостей показа Модного дома Dior осень-зима 2025-2026, который прошел в Ecole Militaire. На показ известный актер прибыл без своей супруги Сьюки Уотерхаус.

Роберт выбрал для появления на публике интересный лук в стиле "Острых козырьков", поскольку на нем был картуз синего цвета. Также он носил синие брюки, полосатую светлую рубашку и темное пальто с объемным драпированным воротником и необычные и туфли с декором.

Роберт Паттинсон / Фото: Getty Images

Затем Паттинсон продемонстрировал еще один лук, который представлял из себя уже темно-серый костюм. Носил его он в сочетании с черной рубашкой и массивными черными туфлями. В этом наряде она посетил церемонию награждения Кима Джонса - креативного директора мужской линии Дома Dior - орденом Почетного легиона в Париже.

Роберт Паттинсон / Фото: Getty Images

Напомним, что Роберт и Сьюки впервые стали родителями весной 2024 года. У них родилась дочь, однако имени девочки они пока не называют и не показывали поклонникам ее лица. Но буквально после родов Сьюки появилась на обложке глянца с их новорожденной крошкой.

Читайте также: