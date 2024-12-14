В кастомном платье цвета шампанского: элегантная Эль Фэннинг на премьере фильма-байопика

Актриса выглядела нежно и гламурно в этом платье простого дизайна.

Эль Фаннинг сыграла в байопике "Полная неизвестность" с голливудским любимчиком Тимоти Шаламе, поэтому появилась на красной дорожке в день премьеры фильма в Нью-Йорке.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Девушка выбрала бля мероприятие кастомное платье оттенка шампанского, у которого не было бретелек, а юбка была немного присобрана на талии из-за чего на бедрах были красивые складки ткани.

Наряд Эль был от бренда Prada, который тот представил в коллекции весна-лето 2025.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Носила платье актриса в сочетании с роскошными украшениями от Cartier - бриллиантовым колье с огромным желтым камнем каплиподобной формы. Волосы Эль были собраны в элегантную прическу-пучок, а на ее лице был яркий макияж с красной помадой.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Напомним, что премьеру этого фильма в Лос-Анджелесе она посетила в гламурном платье оттенка айвори, созданном Домом Gucci. Это был наряд прямого фасона и со шлейфом.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

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