В кастомном платье, напоминающем калейдоскоп: 62-летняя Деми Мур появилась на церемонии BAFTA

На церемонии она была номинирована в номинации "Лучшая актриса", но не победила.

На 62-летнюю Деми Мур невозможно было не обратить внимания на красной дорожке церемонии BAFTA 2025, поскольку она выглядела не просто сногсшибательно.

На протяжении всего сезона награждений Деми оставалась верной одному стилю в выборе нарядов - она носила на красных дорожках гламурные, сверкающие и очень привлекательные платья, которые в некой степени отражали характер ее героини из фильма "Субстанция", за который Мур в этом году номинирована на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Ее наряд для красной дорожки в Лондоне опять был в этой же гламурной стилистике - она выбрала роскошное длинное платье от британского бренда Alexander McQueen.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Это был наряд с яркой вышивкой бисером, пайетками и различными камнями. У него была высокая горловина и американская пройма, руки оставались открытыми. Также платье украшал длинный шлейф.

Носила Мур его в сочетании с соответствующим клатчем, украшениями от De Beers, а также туфлями от Christian Louboutin, которые остались спрятаны под длинной юбкой.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Также мероприятие в Лондоне посетила Памела Андерсон, однако в отличии от Мур, она не была среди номинантов.

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