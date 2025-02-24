В кастомном платье с цветами из перьев: Ариана Гранде поразила нарядом ручной работы на мероприятии

Актриса и певица появилась в оригинальном платье на мероприятии.
Ариана Гранде, сыгравшая в мюзикле "Wicked: Чародейка", продолжает повторять стиль своей киношной героини и появляется на красных дорожках в нежных нарядах розовых оттенках. Для церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards) она выбрала кастомное платье от Loewe, которое было для нее сшито вручную.
Это было длинное платье нежного оттенка, сшитое из нежного шелкового атласа и крепона. Платье имело длинный шлейф, открытые плечи и было необычно декорировано. На плечах наряд украшала драпировка из ткани, а вот корсет и юбку - сделанные вручную цветы из окрашенных перьев.
Детали создания этого платья, где каждая деталь требовала кропотливой работы, при помощи пинцета и специальных иголок, бренд показал в Instagram.
Образ Ариана дополнила сумкой-мешком от Loewe, прической-хвостом и набором украшений от Jared Atelier. Макияж девушки был нежный и с накладными ресницами. В последнее время с таким макияжем она появляется регулярно.
Также с актрисой заметили еще одно ее коллегу - актера Итана Слейтера, который также, якобы ее бойфренд. Напомним, что на Ариану обрушилась волна критики, когда стало известно, что после расставания с мужем, агентом по продаже элитной недвижимости Далтоном Гомесом, она начала встречаться Итаном. Якобы именно из-за Арианы, он решил развестись с женой, недавно родившей ребенка. Но на самом деле Итан и Ариана якобы начали отношения уже после того, как расстались со своими партнерами.
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