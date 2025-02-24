В кастомном платье с цветами из перьев: Ариана Гранде поразила нарядом ручной работы на мероприятии

Ариана Гранде, сыгравшая в мюзикле "Wicked: Чародейка", продолжает повторять стиль своей киношной героини и появляется на красных дорожках в нежных нарядах розовых оттенках. Для церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards) она выбрала кастомное платье от Loewe, которое было для нее сшито вручную.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Это было длинное платье нежного оттенка, сшитое из нежного шелкового атласа и крепона. Платье имело длинный шлейф, открытые плечи и было необычно декорировано. На плечах наряд украшала драпировка из ткани, а вот корсет и юбку - сделанные вручную цветы из окрашенных перьев.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Детали создания этого платья, где каждая деталь требовала кропотливой работы, при помощи пинцета и специальных иголок, бренд показал в Instagram.

Образ Ариана дополнила сумкой-мешком от Loewe, прической-хвостом и набором украшений от Jared Atelier. Макияж девушки был нежный и с накладными ресницами. В последнее время с таким макияжем она появляется регулярно.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Также с актрисой заметили еще одно ее коллегу - актера Итана Слейтера, который также, якобы ее бойфренд. Напомним, что на Ариану обрушилась волна критики, когда стало известно, что после расставания с мужем, агентом по продаже элитной недвижимости Далтоном Гомесом, она начала встречаться Итаном. Якобы именно из-за Арианы, он решил развестись с женой, недавно родившей ребенка. Но на самом деле Итан и Ариана якобы начали отношения уже после того, как расстались со своими партнерами.

Ариана Гранде и Итан Слейтер / Фото: Associated Press

Ариана Гранде и Итан Слейтер / Фото: Associated Press

Ариана Гранде и Итан Слейтер / Фото: Associated Press

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