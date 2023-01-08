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В кедах и короткой майке: супермодель Эмили Ратажковски вышла на прогулку с собакой

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
1 мин
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В кедах и короткой майке: супермодель Эмили Ратажковски вышла на прогулку с собакой

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Звезда опять светит животом, несмотря на зимнюю погоду.

Известная модель Эмили Ратажковски после развода с мужем пса по кличке Коломбо оставила себе. На днях девушку сфотографировали папарацци, когда она его выгуливала.

На Эмили в тот день были джинсы-клеш с потертостями, которые она сочетала с кедами Converse, короткой белой майкой, худи и курткой на меху. Образ модели дополнили золотые украшения, солнцезащитные очки, а вот волосы она собрала.

Коломбо же, который является помесью хаски с немецкой овчаркой, довольно шел возле своей хозяйки рядом.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также во время прогулки к девушке подошел поклонник и попросил сделать селфи.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
226
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