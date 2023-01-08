В кедах и короткой майке: супермодель Эмили Ратажковски вышла на прогулку с собакой

Звезда опять светит животом, несмотря на зимнюю погоду.
Известная модель Эмили Ратажковски после развода с мужем пса по кличке Коломбо оставила себе. На днях девушку сфотографировали папарацци, когда она его выгуливала.
На Эмили в тот день были джинсы-клеш с потертостями, которые она сочетала с кедами Converse, короткой белой майкой, худи и курткой на меху. Образ модели дополнили золотые украшения, солнцезащитные очки, а вот волосы она собрала.
Коломбо же, который является помесью хаски с немецкой овчаркой, довольно шел возле своей хозяйки рядом.
Также во время прогулки к девушке подошел поклонник и попросил сделать селфи.
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