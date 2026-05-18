В кедах и прозрачном платье от Chanel: Кристен Стюарт вышла на дорожку в Каннах
36-летняя актриса и режиссер Кристен Стюарт посетила кинофестиваль в Каннах.
Кристен позировала на фотоколле, а потом и на красной дорожке перед показом фильма «Полный Фил» на 79-м международном кинофестивале в Каннах.
Это французская черная комедия режиссера Кантена Дюпье. По сюжету богатый американский промышленник Филип Дум отправляется в поездку в Париж, надеясь наладить отношения со своей взрослой дочерью Мэдлин. Но их отдых превращается в череду катастроф.
Кристен Стюарт появилась на дорожке в красном полупрозрачном платье-макси в принт от Chanel, которое сочетала с черными кедами, отказавшись от ненавистных актрисой каблуков. Черные кеды Ruby Brown 3306 Dames Стюарт сочетала с белыми носками.
Также мы обратили внимание на новую прическу актрисы. Теперь волосы Кристен натурального оттенка, а стрижка короткая. В макияже звезда сделала акцент на красных губах в тон платью.
На фотоколле актриса появила в прозрачном юбочном костюме тоже от Chanel и черно-белых грязных кедах от Nike.