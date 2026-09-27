В кепи, галстуке и костюме-тройке: Дженнифер Лопес в эффектном луке посетила показ Dolce & Gabbana

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес стала гостьей показа Dolce & Gabbana, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Звезда появилась на мероприятии в эффектном черном костюме-тройке.

На ней были приталенный бархатный жакет с широкими атласными лацканами, жилет и брюки, которые она заправила в черные высокие кожаные сапоги на каблуках с золотой фурнитурой. Под костюм Джен надела классическую белую рубашку с остроконечным воротником и черный узкий галстук. На голове у нее был черный кепи.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лопес украсила уши бриллиантово-изумрудными серьгами, а к лацкану жакета прикрепила брошь с декоративными цепочками. Завершила аутфит маленькая черная сумочка.

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Лопес собрала волосы в прическу, нанесла вечерний макияж с помадой темного терракотового оттенка и сделала французский маникюр.

Напомним, в прошлый раз Дженнифер Лопес продемонстрировала лук в прозрачной блузке и джинсах с кружевом.

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