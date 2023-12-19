В кепи от Багинского и с пикантным декольте: украинская певица в стильном образе пришла на музыкальный ивент

Shadu продемонстрировала стильный total black look с ярким акцентом.
Украинская певица Shadu посетила музыкальный ивент в Киеве. Там она появилась в стильном луке.
На девушке был черный удлиненный жакет с черным кожаным поясом-корсетом, черные лосины и черные туфли. Но главным акцентом ее аутфита был розовый топ с пикантным декольте.
Свой образ Shadu дополнила черным кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского с вышитым красными нитками логотипом.
Напомним, в таком же кепе от Багинского мы видели Пэрис Хилтон во время ее поездки в Индию, где она презентовала свой парфюм.
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