В кепи от Багинского и с пикантным декольте: украинская певица в стильном образе пришла на музыкальный ивент

Украинская певица Shadu посетила музыкальный ивент в Киеве. Там она появилась в стильном луке.

На девушке был черный удлиненный жакет с черным кожаным поясом-корсетом, черные лосины и черные туфли. Но главным акцентом ее аутфита был розовый топ с пикантным декольте.

Shadu

Свой образ Shadu дополнила черным кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского с вышитым красными нитками логотипом.

Shadu

Напомним, в таком же кепе от Багинского мы видели Пэрис Хилтон во время ее поездки в Индию, где она презентовала свой парфюм.

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