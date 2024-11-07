В кепи от Руслана Багинского: бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку

31-летняя бразильская модель Жизель Оливейра показала в своем Instagram свой осенний образ, в котором она вышла на осеннюю прогулку.

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Она надела короткую искусственную шубу с бантиками, прямые джинсы, белый топ и кожаные лоферы. А свой лук Жизель дополнила черным кепи с золотым логотипом от украинского дизайнера Руслана Багинского, маленькой прямоугольной сумочкой и черными солнцезащитными очками.

Отметим, селебрити часто выбирают головные уборы от Багинского. Например, Моника Беллуччи позировала в его шляпе для глянца, а Мадонна в стильном головном уборе сходила на выставку картин сына. Более того, Руслан Багинский создавал шляпу даже для королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество тогда приняла подарок, хотя это была большая редкость, ведь она пользовалась услугами личного дизайнера головных уборов.

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