В кепи от Руслана Багинского: Пэрис Хилтон отвезла детей в Диснейленд

43-летняя светская львица, звезда реалити, певица и модель – Пэрис Хилтон – с детьми – сыном Фениксом и дочерью Лондон, а также со своей младшей сестрой Ники и ее детьми побывали в Диснейленде. Фотографиями оттуда она поделилась в своем Instagram.

instagram.com/parishilton

На снимках звезда с сыном и дочерью позировала на разных аттракционах. Судя по фото, они весело провели время.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

В Диснейленд Пэрис надела полупрозрачную кофту с Микки-Маусом от Gucci и черную кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

К слову, селебрити часто выбирают головные уборы от Багинского. Например, Моника Беллуччи позировала в его шляпе для глянца, а Мадонна в стильном головном уборе сходила на выставку картин сына. Более того, Руслан Багинский создавал шляпу даже для королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество тогда приняла подарок, хотя это была большая редкость, ведь она пользовалась услугами личного дизайнера головных уборов.

instagram.com/parishilton

Ранее, напомним, обнаженная Пэрис Хилтон позировала у елки. Девушка удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав серию снимков из откровенной фотосессии.

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