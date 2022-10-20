В кепи от Руслана Багинского: Пэрис Хилтон продолжает носить головные уборы от украинского бренда

Самая знаменитая блондинка Голливуда полюбила украинский бренд и уже несколько раз замечена в нем на публике.
Суперзвезда и бизнесвумен Пэрис Хилтон путешествует сейчас по миру ради продвижения своего нового аромата Ruby Rush. Именно поэтому миллионерша прилетела в Индию, где, вероятно, должна состоятся его презентация.
В аэропорту Хилтон сфотографировали в окружении восхищенной публики. Она была одета в черный спортивный велюровый костюм, декорированный вышивкой в виде сердец и звезд. Этот комплект от ее собственного бренда, который она совсем недавно запустила.
Такие костюмы были безумно популярны в начале двухтысячных, а положила начало моде на них именно Пэрис и ее подруга Ким Кардашьян. Правда, в те годы фасоны были более открытыми и обтягивающими.
Но, несмотря на этот флешбэк в виде костюма, Пэрис удивила и выбором головного убора. Дело в том, что она надела кепи от украинского модиста Руслана Багинского.
В головном уборе от этого бренда гламурная блондинка замечена уже не первый раз. Также она недавно появлялась на улицах Лос-Анджелеса в подобном, но молочного оттенка, и еще один брала с собой в романтическое путешествие с мужем.
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