В кепи от Руслана Багинского: звезда сериала "Эмили в Париже" прогулялась по итальянской столице

32-летняя американская актриса – Эшли Парк, широко известная по своей роли в популярном сериале "Эмили в Париже" – провела отпуск в Риме, откуда показала красочные фотографии с прогулки по итальянской столице и осмотру ее достопримечательностей.

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Девушка позировала для фото в сером жакете-платье с поясом, высоких белых гольфах, белых босоножках и в сине-голубой кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского. Образ Эшли дополняли голубой бант на шее и серебристая сумка.

instagram.com/ashleyparklady

Напомним, селебрити часто выбирают головные уборы от Багинского. Например, Моника Беллуччи позировала в его шляпе для глянца, а Мадонна в стильном головном уборе сходила на выставку картин сына. Более того, Руслан Багинский создавал шляпу даже для королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество тогда приняла подарок, хотя это была большая редкость, ведь она пользовалась услугами личного дизайнера головных уборов.

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