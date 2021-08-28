В кепке с вуалью и на высоких каблуках: Дженнифер Лопес подловили в Венеции

В кепке с вуалью и на высоких каблуках: Дженнифер Лопес подловили в Венеции

Даже для путешествий она выбирает эффектную обувь.

С 28 по 30 августа самый романтичный город Италии наполнится суперзвездами, которые уже активно прибывают на грядущий показа новой коллекции бренда Dolce & Gabbana. В Венеции будут представлены коллекции Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria и Alta Orologeria.

Одной из гостей показа станет певица и актриса Дженнифер Лопес, которая уже прибыла в Венецию. Папарацци сфотографировали звезда в водном такси. Она была одета в голубые джинсы, черную кофту с надписью Dolce & Gabbana, серое пальто и кепку с вуалью.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Под этот наряд Джей Ло подобрала черную сумку Hermès и ботинки на очень высоких каблуках и платформах. Останется ли Лопес в Италии на открытие Венецианского кинофестиваля, который стартует 1 сентября, пока неизвестно.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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