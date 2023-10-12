В кэтсьюте с металлическим корсетом: Бейонсе сходила поддержать Тейлор Свифт на премьере ее фильма

Это было первое появление звезда на красной дорожке за длительное время.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма-концерта певицы Тейлор Свифт, который посвящен ее туру The Eras Tour. Звезда появилась на красной дорожке в роскошном платье с вырезами и цветами от Oscar de la Renta, а поддержать коллегу пришла Бейонсе.

Суперзвезда вышла на красную дорожку впервые за длительный период, ведь и сама колесила по миру с туром в поддержку своего альбома Renaissance.

На Бейонсе был довольно необычный наряд, ведь она отдала предпочтение не платью, а удобному кэтсьюту от бренда LaQuan Smith из коллекции весна-лето 2023. Наряд был полностью черным, имел длинные рукава и декоративный металлический корсер повторяющий форму груди.

Образ Бейонсе дополнила прической с высоким хвостом, очками и ботинками на массивной подошве. Из украшений она надела серьги с бриллиантами и кольцо, тоже с огромным камнем.

Бейонсе, Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

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