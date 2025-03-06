В кэтсьюте с принтом и мохнатых туфлях: Леся Никитюк продемонстрировала стильный образ в кинотеатре

Телеведущая посетила премьеру фильма, в котором дебютировала как актриса.

Леся Никитюк представила в Киеве романтическую комедию "Песики", в которой сыграла главную роль.

Леся Никитюк и Ольга Сумская

На премьерном показе телезвезда появилась в стильном образу. На ней был черный кэтсют от французского бренда Marine Serre с фирменным принтом полумесяца красного цвета. Сверху Леся надела черный жакет оверсайз.

Леся Никитюк / Фото: ТСН.ua

Лук Никитюк дополнила экстравагантными мохнатыми белыми туфлями и красной сумочкой в виде сердца.

Леся Никитюк / Фото: ТСН.ua

У телеведущей была красивая укладка с локонами, нежный макияж, лаконичные серьги в ушах и цепочка с большой подвеской на шее.

Леся Никитюк / Фото: ТСН.ua

Напомним, премьеру фильма "Песики" посетили звезды: Ольга Сумская, Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Злата Огневич, Michelle Andrade, ROXOLANA, Маша Кондратенко, MELOVIN, Анна Саливанчук, Катя Сильченко, Александр Педан и другие.

Леся Никитюк и MELOVIN

О фильме:

"Песики" – это романтическая комедия, в центре сюжета которого – холостячка Яна, которая из-за своего непростого характера не может построить долговременные романтические отношения. Все меняется, когда она становится жертвой странного проклятия, которое превращает ее любовников в собачек.

Прокат фильма продолжается в украинских кинотеатрах.

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