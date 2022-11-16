В кэтсьюте с прозрачными вставками: дочь Мадонны в эффектном образе на выставке в Нью-Йорке

Лурдес, как и ее знаменитая мать, не боится смелых образов.
26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон посетила открытие выставки работ французского модельера Тьерри Мюглера Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. На этом мероприятии были собраны знаковые работы модельера разных годов.
Лурдес, которая неоднократно принимала участие в показах Mugler в качестве модели, пришла на открытие в кэтсьюте с полупрозрачными вставками и имитацией корсета.
Образ девушка дополнила насыщенным макияжем, черными босоножками и очень длинным черным маникюром. На шее у Лурдес была цепочка с огромным крестом.
Также это мероприятие посетила Кайли Дженнер в эффектном черном платье с перьями и модель Джулия Фокс.
Читайте также:
- В коричневом комбинезоне и в золоте: эффектная дочь Мадонны прошла по подиуму в Париже
- В белом топе с бахромой и "луноходах": 25-летняя дочь Мадонны на фэшн-шоу
- В леопардовой шубе и кожаном корсете: дочь Мадонны попала под прицел папарацци