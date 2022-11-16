В кэтсьюте с прозрачными вставками: дочь Мадонны в эффектном образе на выставке в Нью-Йорке

Лурдес, как и ее знаменитая мать, не боится смелых образов.

26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон посетила открытие выставки работ французского модельера Тьерри Мюглера Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. На этом мероприятии были собраны знаковые работы модельера разных годов.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Лурдес, которая неоднократно принимала участие в показах Mugler в качестве модели, пришла на открытие в кэтсьюте с полупрозрачными вставками и имитацией корсета.

Образ девушка дополнила насыщенным макияжем, черными босоножками и очень длинным черным маникюром. На шее у Лурдес была цепочка с огромным крестом.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила Кайли Дженнер в эффектном черном платье с перьями и модель Джулия Фокс.

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