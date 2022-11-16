Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кэтсьюте с прозрачными вставками: дочь Мадонны в эффектном образе на выставке в Нью-Йорке

Дата публикации
Просмотры
439
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кэтсьюте с прозрачными вставками: дочь Мадонны в эффектном образе на выставке в Нью-Йорке

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Лурдес, как и ее знаменитая мать, не боится смелых образов.

26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон посетила открытие выставки работ французского модельера Тьерри Мюглера Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. На этом мероприятии были собраны знаковые работы модельера разных годов.

Лурдес Леон / © Associated Press
Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Лурдес, которая неоднократно принимала участие в показах Mugler в качестве модели, пришла на открытие в кэтсьюте с полупрозрачными вставками и имитацией корсета.

Образ девушка дополнила насыщенным макияжем, черными босоножками и очень длинным черным маникюром. На шее у Лурдес была цепочка с огромным крестом.

Лурдес Леон / © Associated Press
Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила Кайли Дженнер в эффектном черном платье с перьями и модель Джулия Фокс.

Читайте также:

Самые активные звезды в Instagram и их странные выходки

Самые активные звезды в Instagram и их странные выходки

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
439
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация