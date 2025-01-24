В кэтсьюте с соблазнительным декольте: эффектная Екатерина Бужинская представила песню об уверенных женщинах

Екатерина Бужинская представила новую песню "Біла пантера". Артистка называет ее композицией красивых, сексуальных, дерзких и уверенных в себе женщин.

"Пантера символизирует свободу, независимость и силу, присущую каждой из нас. Я чувствую, что эта песня вдохновит многих женщин и наполнит их энергией", – поделилась Екатерина.

Екатерина Бужинская/foto.ekstaz

А поклонницы в соцсетях называют новый страстный хит гимном всех блондинок.

Бужинская представила песню в эффектном образе. На ней был черный обтягивающий кэтсьют с откровенным соблазнительным декольте. Лук певица дополнила красивой объемной прической с локонами и выразительным макияжем с красной помадой.

Напомним, Екатерина Бужинская показала, как поздравляла своих детей-двойнят с днем рождения.

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