В кэтсьюте с соблазнительным декольте: эффектная Екатерина Бужинская представила песню об уверенных женщинах

Народная артистка порадовала поклонниц новым хитом.
Екатерина Бужинская представила новую песню "Біла пантера". Артистка называет ее композицией красивых, сексуальных, дерзких и уверенных в себе женщин.
"Пантера символизирует свободу, независимость и силу, присущую каждой из нас. Я чувствую, что эта песня вдохновит многих женщин и наполнит их энергией", – поделилась Екатерина.
А поклонницы в соцсетях называют новый страстный хит гимном всех блондинок.
Бужинская представила песню в эффектном образе. На ней был черный обтягивающий кэтсьют с откровенным соблазнительным декольте. Лук певица дополнила красивой объемной прической с локонами и выразительным макияжем с красной помадой.
Напомним, Екатерина Бужинская показала, как поздравляла своих детей-двойнят с днем рождения.
Читайте также: