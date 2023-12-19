В кейп-пальто и с красивой укладкой: Джессика Честейн пришла на светское мероприятие в Нью-Йорке

В этот раз звезда надела довольно скромный монохромный наряд.
Кейпы в последнее время пользуются особой популярностью, но если ранее в этом предмете одежды мы могли увидеть чаще представителей королевских семей, то сейчас часто носят его на светские мероприятия и голливудские звезды.
Например, актриса Джессика Честейн пришла в кейп-пальто на мероприятие в Нью-Йорке, посвященное фильму "Память", где она сыграла главную роль.
Ее лук был черном цвете и помимо пальто-миди, которое завязывалось на пояс, также включал брюки до щиколоток и классические туфли-лодочки.
Роскошные рыжие волосы Честейн распустила и уложила в легкие локоны, также визажисты ей сделали макияж с блестящими тенями и прозрачным блеском на губах.
Премьера картины, которую презентовала Джессика, состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года. Актриса тогда сияла на красной дорожке в потрясающем платье от Модного дома Gucci, полностью расшитом пайетками. Также у наряда было глубокое декольте и длинные рукава.
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