В кейпе и шляпе: Наоми Уоттс заметили на съемках нового сериала в Нью-Йорке

Похоже, что новый сериал будет довольно захватывающим, поскольку в нем участвуют прекрасные актрисы.

Пальто-кейп стало уже давно новым главным предметом верхней зимней одежды для известных женщин, среди которых в первую очередь королевские особы. Их носят принцесса Кейт, королева Максима и королева Матильда, поскольку это выглядит элегантно и в то же время стильно.

Как комбинировать кейп с аксессуарами для осеннего образа, также продемонстрировала актриса Наоми Уоттс во время съемок в новом сериале All's Fair. Работа над этим проектом идет сейчас в Нью-Йорке и известно, что сериал выйдет уже в 2025 году, однако подробностей о нем пока неизвестно, кроме того, что работал над ним Райан Мерфи - создатель "Американской истории ужасов" и "Американской истории преступлений".

Образ Наоми также включал бежевую шляпу, брюки и жакет. Завершали образ аксессуары коричневого цвета и солнцезащитные очки.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Сфотографировали актрису с Джудит Лайт, которая была в серых брюках, водолазке и черной длинной шубе. С Ноами они шли держась за руки.

Наоми Уоттс и Джудит Лайт / Фото: Getty Images

У актрисы насыщенный съемочный график, ведь недавно с ее участием вышло несколько проектов, одним из которых стал фильм "Друг", в котором она снялась с огромным псом породы немецкий дог. Съемки также проходили в Нью-Йорке и Наоми неоднократно фотографировали с собакой.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

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