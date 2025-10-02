В кейпе с принтом "гусиная лапка": Аня Тейлор-Джой посетила показ Dior в Париже

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

В рамках Недели моды новый креативный директор Dior Джонатан Андерсон презентовал публике коллекцию весна-лето 2026, которая стала его дебютом для бренда. Шоу было одним из самых ожидаемых событий, а посетили его многие мировые знаменитости.

Среди гостей была замечена актриса Аня Тейлор-Джой. Девушка появилась на показе как истинная леди Диор, ведь выглядела очень элегантно. Актриса носила асимметричный кейп в принт «гусиная лапка» и мини-юбку.

Также на Ане были белый жилет на пуговицах с декольте и несколько лаконичный аксессуаров — черная бархатная лента в волосах и классические туфли-лодочки.

Нежный макияж звезды подчеркивал ее красоту — визажисты сделали Тейлор-Джой дымчатые стрелки, на щеки нанесле немного румян, а на губы нежную нюдовую помаду.

Однако новую коллекцию актриса увидела первее всех, ведь еще в начале сентября появилась в нежно-голубом платье-корзине от Андерсона на премьере фильма Sacrifice, который показали в рамках кинофестиваля в Торонто.

Напомним, что Джонатан Андерсон стал новым креативным директором Модного дома Dior после того как этот пост покинула модельер Мария Грация Кьюри.