В кэжуал-образе: звезда "Секс в большом городе" Кристин Дэвис сфотографировалась с собаками

Кристин была в отличном настроении.
Звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис была одной из тех, кто пришла поддержать мероприятие Canidae's Puppy Playdate Event в Лос-Анджелесе. На мероприятии была открыта станция для корма, а также желающие могли "усыновить" брошенных животных.
Кристин Дэвис появилась в сдержанном кэжуал-образе, в котором сочетала джинсовый комбинезон от бренда Reformation и черные ботинки. Образ она дополнила укладкой и легким макияжем.
Для фото 56-летняя актриса позировала с собаками, которых привезла на мероприятие местная служба спасения животных.
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