В Киеве состоялась премьера фильма "Оппенгеймер" об изобретателе атомной бомбы

Лента уже вышла в украинский прокат.
В столичном кинотеатре "Планета Кино" состоялся премьерный показ самой ожидаемой ленты года "Оппенгеймер", снятой по мотивам реальных событий легендарным режиссером Кристофером Ноланом.
Первыми фильм посмотрели украинские селебриты, блогеры и журналисты. Среди гостей были Алексей Завгородний, Антонина Хижняк, Вячеслав Соломка, Алексей Комаровский, Юлия Сеник, Андрей Ковальский и другие.
О фильме:
Это масштабная история об американском ученом Роберте Оппенгеймере, изобретшем атомную бомбу.
В картине сыграли: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джек Квейд, Рами Малек и другие.
Кристофер Нолан признался, что для этого фильма нужно было собрать огромную актерскую команду, которая сыграла бы персонажей, изменивших мир в XX веке.
"Киллиан Мерфи был центральной фигурой фильма. Однако я понимал, что Киллиану рядом будут нужны актеры, которые могли бы бросить ему вызов. В истории с таким количеством разных лиц каждый из героев должен был иметь свою особенность и вызвать доверие у зрителей, когда те будут созерцать их с больших экранов. Так что для этой миссии", - рассказал Нолан.
С сегодняшнего дня "Оппенгеймер" в украинском прокате.
Предлагаем посмотреть эксклюзивный фрагмент о фильме от Universal Pictures:
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