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В Киеве состоялась премьера фильма "Оппенгеймер" об изобретателе атомной бомбы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
2 мин
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В Киеве состоялась премьера фильма "Оппенгеймер" об изобретателе атомной бомбы

Премьера фильма "Оппенгеймер"

Лента уже вышла в украинский прокат.

В столичном кинотеатре "Планета Кино" состоялся премьерный показ самой ожидаемой ленты года "Оппенгеймер", снятой по мотивам реальных событий легендарным режиссером Кристофером Ноланом.

Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"

Первыми фильм посмотрели украинские селебриты, блогеры и журналисты. Среди гостей были Алексей Завгородний, Антонина Хижняк, Вячеслав Соломка, Алексей Комаровский, Юлия Сеник, Андрей Ковальский и другие.

Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"
Премьера фильма
Премьера фильма "Оппенгеймер"

О фильме:

Это масштабная история об американском ученом Роберте Оппенгеймере, изобретшем атомную бомбу.

В картине сыграли: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джек Квейд, Рами Малек и другие.

Кристофер Нолан признался, что для этого фильма нужно было собрать огромную актерскую команду, которая сыграла бы персонажей, изменивших мир в XX веке.

"Киллиан Мерфи был центральной фигурой фильма. Однако я понимал, что Киллиану рядом будут нужны актеры, которые могли бы бросить ему вызов. В истории с таким количеством разных лиц каждый из героев должен был иметь свою особенность и вызвать доверие у зрителей, когда те будут созерцать их с больших экранов. Так что для этой миссии", - рассказал Нолан.

С сегодняшнего дня "Оппенгеймер" в украинском прокате.

Предлагаем посмотреть эксклюзивный фрагмент о фильме от Universal Pictures:

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Дата публикации
Просмотры
427
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