В килте, гольфах и с клетчатым галстуком: Билли Портер на улицах Нью-Йорка

53-летний актер всегда тщательно подбирает каждый свой образ и продумывает его до деталей.

Билли Портер попал в объектив фотографов на улицах Нью-Йорка. Актера, как всегда, выглядел стильно.

На звезде был бело-серый клетчатый костюм, состоявший из пиджака и килта, белая рубашка и клетчатый галстук.

Аутфит Билли дополнил серо-белыми гольфами и серо-асфальтными ботинками на танцетке.

Билли Портер / Фото: Getty Images

Волосы он заплел в африканские косички и собрал их в высокий хвост. Портер надел стильные очки в черной оправе. В руке он держал большую сумку асфальтового оттенка. Золотой маникюр и кольцо с большим бриллиантом завершили его образ.

Напомним, недавно Портер побывал на церемонии вручения премии "Золотое сердце" в Нью-Йорке, где предстал в черной блузке с галстуком-бантом и белом брючном костюме в полоску от бренда Michael Kors.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Читайте также: