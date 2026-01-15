Анастасия Половинкина и OSTROVSKYI

Финалистка реалити-шоу «Холостяк-14» Анастасия Половинкина впервые после завершения проекта посетила публичное мероприятие. Девушка появилась на премьере фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций», которая состоялась в кинотеатре Multiplex, в ТРЦ «Республика». На ивент она пришла в сопровождении украинского певца OSTROVSKYI, в компании которого она недавно отдыхала в Буковеле.

OSTROVSKYI и Анастасия Половинкина

На мероприятии Настя предстала в стильном образе. На ней было графитовое кимоно с большими накладными карманами, поясом и оранжевой подкладкой на рукавах, черном топе, черных кожаных мини-шортах и капроновых колготах. Наряд она скомбинировала с черными кожаными ботфортами.

OSTROVSKYI и Анастасия Половинкина

Половинкина заплела волосы в длинную косу, сделала нежный макияж и французский маникюр.

OSTROVSKYI сочетал в своем луке оранжевую футболку, черные свободные брюки с кожаным поясом и черные ботинки на грубой подошве.

О фильме:

События фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х годов и рассказывают об амбициозном молодом мечтателе Марти Маузере, который стремится превратить настольный теннис из обыденного увлечения в дело всей своей жизни. Несмотря на иронию и недоверие окружающих, он идет против системы, полагаясь на единственное оружие — бескомпромиссную веру в себя.

Лента вдохновлена реальной историей легендарного американского игрока Марти Райсмана. В фильме его художественный образ воплотил Тимоти Шаламе — роль, написанная специально для актера. Шаламе выполнял все трюки самостоятельно и с 2018 года интенсивно тренировался с профессиональными наставниками по настольному теннису, ведь по сюжету его персонаж является популяризатором игры в настольный теннис и дважды чемпионом США среди мужчин.

С сегодняшнего дня, 15 января, фильм «Марти Суприм. Гений комбинаций» в украинском прокате.