В кимоно с бахромой и графитовых джинсах: украинский артист презентовал свой дебютный альбом

ONƎ MORE

Реклама

Украинский артист ONƎ MORE презентовал свой дебютный альбом, который получил название «Фатумы». В него вошло 7 разножанровых песен, объединенных размышлениями о прошлом, настоящем и будущем.

К выходу альбома ONƎ MORE в стильных луках снялся в фотосессии. В объективе фотокамеры певец позировал в белом кимоно с длинной бахромой, черном свитере, свитере с вышивкой и белым воротником с черным принтом, черной рубашке и графитовых джинсах.

Фокус-треком альбома является песня «Фатумы», которая погружает в мистическое пространство потерь, памяти и внутренних трансформаций.

Реклама

«Это история о людях, которые потерялись между воспоминаниями и реальностью, где чувства растворяются, а сами они становятся лишь отражением времени. Это трек о невозможности вернуть прошлое и о том моменте, когда нужно отпустить — даже если это означает потерять часть себя.

«Фатумы» ставит открытый вопрос: действительно ли существуют знаки судьбы, ведущие нас сквозь жизнь, или мы придумываем эти «фатумы», чтобы объяснить боль, потери и случайные встречи?», — прокомментировал песню артист.

Он также признался, что вдохновением на написание трека стал «Омут Памяти» из Поттерианы, поэтому в припеве есть строки «Вир памʼяті, забери мої сльози, залиш цей досвід у минулому, досить!»

В альбом вошли: эпический трек «Intro», вдохновленный опеннингом шоу «MAYHEM» Леди Гаги; песня «Хвилі не хвилюють», «Іскри», вызывающая ностальгию своей мелодией и напоминающая, что мы всегда держим искры в душе; танцевальный трек «one more dance», который приглашает слушателя на еще один танец перед лирической и спокойной композицией «На глибині»; прощается со слушателем альбом загадочным треком «Outro».