В кислотно-салатовом комбинезоне со стразами: Lizzo подчеркнула пышные формы откровенным луком

34-летняя американская рэп-исполнительница продемонстрировала на сцене яркий смелый наряд с декольте.

Певица Lizzo выступила с концертом на Madison Square Garden в Нью-Йорке, который состоялся в рамках ее тура The Special Tour в поддержку четвертого студийного альбома Special (2022).

Рэперша обожает надевать на сцену провокационные обтягивающие комбинезоны. Вот и на этот раз она вышла в бежевом комбинезоне с кислотно-салатовыми вставками со стразами.

Наряд подчеркивал пышные формы артистки и имели пикантное декольте.

Lizzo / Фото: Getty Images

Свой образ она дополнила салатовыми ботинками на грубой подошве и со шнуровками.

Lizzo выкрасила пряди волос в фиолетово-малиновый оттенок. Она сделала насыщенный макияж глаз с фиолетово-баклажановыми тенями и длинный светлый маникюр.

В прошлый раз на концерте рэперша предстала перед зрителями в похожем бежево-синем комбинезоне со стразами.

Lizzo / Фото: Getty Images

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