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В кислотно-желтом жакете и мини-юбке: американская модель сверкнула стройными ногами в Лос-Анджелесе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
514
Время на прочтение
1 мин
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В кислотно-желтом жакете и мини-юбке: американская модель сверкнула стройными ногами в Лос-Анджелесе

Брукс Надер / Фото: Getty Images

26-летняя Брукс Надер выбрала для своего выхода эффектный наряд.

Американская модель, снимавшаяся для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue – Брукс Надер – попала в объектив папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка выглядела эффектно и ярко.

Брукс была одета в укороченный жакет кислотно-желтого цвета с острыми плечами и черными пуговицами, который она сочетала с черной короткой юбкой на пуговицах. Длина мини идеально подчеркнула стройные загорелые ноги Надер.

Брукс Надер / © Getty Images
Брукс Надер / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила черными босоножками на шпильках, стильными очками и золотыми серьгами.

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Дата публикации
Просмотры
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