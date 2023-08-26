В кислотно-желтом жакете и мини-юбке: американская модель сверкнула стройными ногами в Лос-Анджелесе

26-летняя Брукс Надер выбрала для своего выхода эффектный наряд.
Американская модель, снимавшаяся для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue – Брукс Надер – попала в объектив папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка выглядела эффектно и ярко.
Брукс была одета в укороченный жакет кислотно-желтого цвета с острыми плечами и черными пуговицами, который она сочетала с черной короткой юбкой на пуговицах. Длина мини идеально подчеркнула стройные загорелые ноги Надер.
Аутфит красавица дополнила черными босоножками на шпильках, стильными очками и золотыми серьгами.
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