В кислотно-желтом жакете с пикантным декольте: Тайра Бэнкс посетила чемпионат по теннису

51-летняя американская модель приехала на открытый чемпионат Австралии.
Тайра Бэнкс стала гостьей Australian Open 2025 в Мельбурне, где появилась в стильном аутфите.
На звезде был двубортный жакет кислотно-желтого цвета и черный топ с пикантным декольте. Верх она скомбинировала с черными широкими брюками и черными остроносыми кожаными туфлями.
Тайра сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с шоколадным блеском на губах и решила обойтись без украшений.
Напомним, Тайра Бэнкс на открытие флагманского магазина бренда Burberry в Нью-Йорке пришла в стильном тренче с фирменным принтом тартан.
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