В кислотно-желтом жакете с пикантным декольте: Тайра Бэнкс посетила чемпионат по теннису

Тайра Бэнкс стала гостьей Australian Open 2025 в Мельбурне, где появилась в стильном аутфите.

На звезде был двубортный жакет кислотно-желтого цвета и черный топ с пикантным декольте. Верх она скомбинировала с черными широкими брюками и черными остроносыми кожаными туфлями.

Тайра Бэнкс / Фото: Getty Images

Тайра сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с шоколадным блеском на губах и решила обойтись без украшений.

Напомним, Тайра Бэнкс на открытие флагманского магазина бренда Burberry в Нью-Йорке пришла в стильном тренче с фирменным принтом тартан.

Читайте также:

Тайра Бэнкс в фотосете для Sports Illustrated Swimsuit (16 фото)