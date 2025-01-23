Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В кислотно-желтом жакете с пикантным декольте: Тайра Бэнкс посетила чемпионат по теннису

В кислотно-желтом жакете с пикантным декольте: Тайра Бэнкс посетила чемпионат по теннису

В кислотно-желтом жакете с пикантным декольте: Тайра Бэнкс посетила чемпионат по теннису

Тайра Бэнкс / Фото: Getty Images

51-летняя американская модель приехала на открытый чемпионат Австралии.

Тайра Бэнкс стала гостьей Australian Open 2025 в Мельбурне, где появилась в стильном аутфите.

На звезде был двубортный жакет кислотно-желтого цвета и черный топ с пикантным декольте. Верх она скомбинировала с черными широкими брюками и черными остроносыми кожаными туфлями.

Тайра Бэнкс / © Getty Images
Тайра Бэнкс / Фото: Getty Images

Тайра сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с шоколадным блеском на губах и решила обойтись без украшений.

Напомним, Тайра Бэнкс на открытие флагманского магазина бренда Burberry в Нью-Йорке пришла в стильном тренче с фирменным принтом тартан.

Читайте также:

Неожиданные признания звезд на презентации фильма «Когда ты выйдешь замуж?» – ЖВЛ представляет

Неожиданные признания звезд на презентации фильма «Когда ты выйдешь замуж?» – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация