В классическом и лаконичном ансамбле: Кейт Бланшетт подчеркнула фигуру и пришла на церемонию
Актриса посетила светское мероприятие в Лондоне.
Кейт Бланшетт появилась среди звезд лондонской сцены, которых отметили на церемонии вручения премии Standard Theatre Awards 2025. Для гостей устроили также изысканный ужин и фотосессию, где актриса продемонстрировала образ, который выбрала для мероприятия.
Кейт надела лаконичный ансамбль от Elie Saab из коллекции осень-зима 2026, который включал топ-бюстье с асимметричным верхом и прямую классическую юбку с пуговицей на талии. Образ актриса дополнила туфлями с открытыми пятками, легким макияжем и прической с волнами.
На мероприятии Бланшетт также позировала с коллегой Рэйчел Зеглер, известной по роли в фильме «Белоснежка». Актриса надела также черный ансамбль, но ее наряд был прозрачным и от Alessandra Rich.