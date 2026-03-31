В классическом костюме и полосатом галстуке от Dior: папарацци подловили Роберта Паттинсона в Лондоне
39-летний актер приехал в Великобританию на ивент.
Папарацци подловили Роберта Паттинсона, когда он покидал одно из мероприятий в Town Hall Spaces в Лондоне.
Актер был одет в классический черный костюм, белую рубашку и полосатый черно-бело-желтый галстук с надписью Dior. Лук он завершил черными туфлями.
Напомним, Роберт Паттинсон сейчас активно занимается промотуром нового фильма "Любит не любит", в котором он и актриса Зендея сыграли молодоженов. На днях премьера ленты состоялась в Риме. В украинский прокат романтическая комедия выйдет 1 апреля.