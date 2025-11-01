ТСН в социальных сетях

В классическом пальто с ярким акцентом: Мелания Трамп удивила всех красивым образом на Хэллоуин

Она опять выбрала минималистичный и роскошный образ, который ей идеально подходил.

Юлия Каранковская
Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Первая леди США — 55-летняя Мелания Трамп — в очередной раз продемонстрировала безупречное чувство стиля, когда появилась в изысканном наряде на вечеринке в честь Хэллоуина в Белом доме.

Мелания выбрала коричневое пальто классического кроя, но с необычной яркой деталью спереди — вставкой оранжевой ткани, которая напоминала оттенок тыквы. Это было пальто от Marni из коллекции 2019 года и оно отлично вписывалось в красочное осеннее событие.

Также образ первая леди Америки дополнила лаконичными бежевыми туфлями-лодочками, а также сделала яркий макияж и любимую укладку с объемными элегантными локонами.

Во время меропярития Мелания и ее муж Дональд Трамп раздавали сладости детям, которые пришли на праздник.

Этот элегантный наряд Мелании очень контрастировал с прошлогодним образом Джилл Байден, появившейся в костюме панды на празднике.

