В клетчатом бикини и кроксах на шпильках: британская модель продемонстрировала большую грудь после 16 пластической операции

Британская модель и звезда соцсетей – Кэти Прайс – попала в объективы папарацци во время отдыха на Ибице. Она купалась в море, загорала и гуляла по побережью.

Кэти выбрала гламурный пляжный лук, который бы точно оценила кукла Барби. На ней было бело-розовое бикини в клетку, сверху которого она надела белый кружевной халат.

Кэти Прайс / Фото: Getty Images

Свой аутфит Прайс дополнила розовыми кроксами на шпильках от Balenciaga.

Кэти блеснула татуировками на теле и результатом недавней, как пишет metro.co.uk, уже 16-й пластической операции по увеличению груди – теперь у нее мегапышный бюст.

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