В клетчатом блейзере и грубых ботинках: Камерон Диас неожиданно попала под прицел папарацци с мужем

Голливудская актриса Камерон Диас, которая давно перестала сниматься в кино и с головой погрузилась в семейную жизнь и воспитание дочери на днях попала с мужем под прицел папарацци.

50-летняя Камерон Диас попала под прицел фотографов вместе с мужем Бенджи Мэдденом, когда они направлялись на вечеринку в ресторане Sparrow Italia в Лондоне.

Камерон вышла на свидание в черных узких джинсах, заправленных в ее черные ботинки на платформе, а также надела черную водолазку и удлиненный клетчатый блейзер. У актрисы был яркий маникюр, на лице был едва заметный макияж, в ушах сверкали маленькие серьги-колечки, а белокурые волосы Диас собрала в высокий пучок.

Супруг звезды был в черном спортивном костюме и кожаной куртке, а также в бейсболке и обут в черные кроссовки. Он держал Камерон за руку, когда они проходило мимо фотографирующих их репортеров.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден / Фото: Getty Images

Пару очень давно не видели на публике, кажется с тех самых пор, как у них родилась дочь Реддикс Мэдден, о рождении которой пара объявила в январе 2020 года.

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