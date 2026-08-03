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- Шоу-бизнес
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В клетчатом бра и юбке: Моника Барбаро продемонстрировала красивый летний образ в Нью-Йорке
Актриса своим стильным нарядом подчеркнула стройную фигуру и плоский живот.
Моника Барбаро попала в объектив папарацци во время прогулки по району Сохо. Актриса появилась на улицах Нью-Йорка в ярком летнем наряде.
Для своего выхода знаменитость выбрала наряд в бело-голубую клетку, состоявший из бра на тонких бретельках и юбки миди А-силуэта. Бра был украшен маленьким бантиком, а юбка имела широкий пояс с прямоугольной пряжкой. Открытый наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и плоский живот актрисы.
Образ Барбаро дополнила белыми туфлями с заостренным носком и белой стеганой сумкой с золотистой фурнитурой от Dior.
У нее были распущенные волосы с мягкими локонами и макияж с помадой приглушенного розово-коричневого оттенка.
Напомним, ранее Моника Барбаро появилась на публике в лаконичном черном мини-платье.