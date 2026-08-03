ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

В клетчатом бра и юбке: Моника Барбаро продемонстрировала красивый летний образ в Нью-Йорке

Актриса своим стильным нарядом подчеркнула стройную фигуру и плоский живот.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Моника Барбаро

Моника Барбаро / © Getty Images

Моника Барбаро попала в объектив папарацци во время прогулки по району Сохо. Актриса появилась на улицах Нью-Йорка в ярком летнем наряде.

Для своего выхода знаменитость выбрала наряд в бело-голубую клетку, состоявший из бра на тонких бретельках и юбки миди А-силуэта. Бра был украшен маленьким бантиком, а юбка имела широкий пояс с прямоугольной пряжкой. Открытый наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и плоский живот актрисы.

Моника Барбаро / © Getty Images

Моника Барбаро / © Getty Images

Образ Барбаро дополнила белыми туфлями с заостренным носком и белой стеганой сумкой с золотистой фурнитурой от Dior.

У нее были распущенные волосы с мягкими локонами и макияж с помадой приглушенного розово-коричневого оттенка.

Напомним, ранее Моника Барбаро появилась на публике в лаконичном черном мини-платье.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie