В клетчатом бра и юбке: Моника Барбаро продемонстрировала красивый летний образ в Нью-Йорке

Моника Барбаро / © Getty Images

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Моника Барбаро попала в объектив папарацци во время прогулки по району Сохо. Актриса появилась на улицах Нью-Йорка в ярком летнем наряде.

Для своего выхода знаменитость выбрала наряд в бело-голубую клетку, состоявший из бра на тонких бретельках и юбки миди А-силуэта. Бра был украшен маленьким бантиком, а юбка имела широкий пояс с прямоугольной пряжкой. Открытый наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и плоский живот актрисы.

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Моника Барбаро / © Getty Images

Образ Барбаро дополнила белыми туфлями с заостренным носком и белой стеганой сумкой с золотистой фурнитурой от Dior.

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У нее были распущенные волосы с мягкими локонами и макияж с помадой приглушенного розово-коричневого оттенка.

Напомним, ранее Моника Барбаро появилась на публике в лаконичном черном мини-платье.

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