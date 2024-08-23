В клетчатом комбинезоне с карманами: бывшая жена Тома Круза сходила на тусовку в Нью-Йорке

45-летняя Кэти Холмс, которая была в отношениях с Томом Крузом на протяжении почти 7 лет, сейчас живет в Нью-Йорке. Актриса часто попадает под прицел папарацци во время прогулок, однако на этой неделе ее сфотографировали по пути на светское мероприятие.

Кэти посетила афтепати, которое состоялось после премьерного показа фильма "Моргни дважды", режиссером которого стала Зои Кравиц.

Кэти появилась на вечеринке в легком летнем комбинезоне оттенка марсала, который был также в мелкую белую клетку. У него были небольшие рукава, карманы и пуговицы.

Комбинезон Кэти носила в сочетании с черными туфлями Мэри Джейн, солнцезащитными очками и коричневой сумкой от бренда Khaite.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Прическа Кэти выглядела очень хорошо - она распустила свои длинные волосы и уложила на пробор. А ведь еще совсем недавно ее прическа стало поводом для обсуждений, ведь Холмс вышла на улицу с мокрыми волосами.

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