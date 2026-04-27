В клетчатом костюме и акцентном поясе: папарацци подловили Энн Хэтэуэй по дороге на шоу

Актрису сейчас часто можно увидеть в публичном пространстве, ведь она активно занимается промокампанией фильма "Дьявол носит Прада 2".

Папарацци подловили Энн Хэтэуэй на улицах Нью-Йорка, когда она шла на утреннее шоу Good Morning America, чтобы рассказать о съемках в сиквеле «Дьявол носит Прада». Актриса продемонстрировала там новый стильный образ.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Для появления в студии она выбрала черную водолазку и черно-белый клетчатый ансамбль из осенней коллекции 2026 бренда Michael Kors. Наряд состоял из приталенного однобортного жакета с острыми лацканами и юбки миди с разрезом. Из одного кармана висела ткань в тон, которая спадала вниз асимметричной драпировкой. Талию она подчеркнула черным кожаным поясом Keefe с акцентной золотой пряжкой-медальоном от Khaite.

Аутфит Энн дополнила черными капроновыми колготами и темно-бордовыми остроносыми туфлями на шпильках. Хэтэуэй уложила волосы волнами и сделала боковой пробор, накрасила губы помадой ягодного оттенка, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — золотыми кольцами.

В украинский прокат фильм «Дьявол носит Прада 2» выйдет уже совсем скоро, 30 апреля.

