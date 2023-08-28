В клетчатом костюме и кроссовках: стильная Джессика Бил сходила с мужем на шопинг

41-летняя жена Джастина Тимберлейка попала под прицел фотографов, когда ходила на шопинг в Нью-Йорке.

Джессика сфотографировали в Большом Яблоке с мужем Джастином Тимберлейком. Она выглядела стильно в бежево-белом клетчатом костюме, который надела в сочетании с белыми кроссовками на высокой подошве и черной бейсболкой. Джастин на фото не попал. Пара ходила по магазинам в сопровождении охраны.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Джессика дополнила свой образ серой сумкой крос-боди, несколькими браслетами на запястье, кольцами и белым маникюром. В ушах у нее были золотые серьги, а на лице черные очки от солнца.

Днем ранее Джессику и Джастина сфотографировали в Нью-Йорке, когда они направлялись на ужин в ресторан.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

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