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В клетчатом костюме и кроссовках: звезда испанского кино Марио Касас на фотоколле нового фильма

В клетчатом костюме и кроссовках: звезда испанского кино Марио Касас на фотоколле нового фильма

Марио Касас / Фото: Getty Images

38-летний испанский актер Марио Касас вернулся к светской жизни.

Звезда фильма "Три метра над уровнем неба" посетил фотоколл фильма "Побег" в Мадриде. Это художественный фильм в жанре триллера режиссера Родриго Кортеса, который выступил в ленте в роли сценариста и монтажера.

Картина снята по одноименному роману Энрике Рубио. Н. А главные роли играет Марио Касас и Анна Кастильо.

В центре сюжета молодой человек, который хочет жить в тюрьме и готов на все, чтобы попасть туда и совершает для этого все новые и новые преступления.

Марио Касас / © Getty Images
Марио Касас / Фото: Getty Images

Марио Касас появился на дорожке в стильном клетчатом брючном костюме, который сочетал с белой майкой и белыми кроссовками. А у него на шее была золотая цепочка с медальоном.

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