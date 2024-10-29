В клетчатом костюме и кроссовках: звезда испанского кино Марио Касас на фотоколле нового фильма

38-летний испанский актер Марио Касас вернулся к светской жизни.
Звезда фильма "Три метра над уровнем неба" посетил фотоколл фильма "Побег" в Мадриде. Это художественный фильм в жанре триллера режиссера Родриго Кортеса, который выступил в ленте в роли сценариста и монтажера.
Картина снята по одноименному роману Энрике Рубио. Н. А главные роли играет Марио Касас и Анна Кастильо.
В центре сюжета молодой человек, который хочет жить в тюрьме и готов на все, чтобы попасть туда и совершает для этого все новые и новые преступления.
Марио Касас появился на дорожке в стильном клетчатом брючном костюме, который сочетал с белой майкой и белыми кроссовками. А у него на шее была золотая цепочка с медальоном.
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